السيسي: ارتديت الزي العسكري في افتتاح قناة السويس تقديرًا للجيش و المؤسسة العسكرية تقوم بدور كبير في التنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إنه ارتدى الزي العسكري في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة تقديرًا للمؤسسة العسكرية التي حمت مصر من الحرب الأهلية.

وأضاف السيسي، في حوار للتليفزيون الروسي ووكالة إيتار تاس الروسية للأنباء، نقله التليفزيون المصري، الخميس: «كان لازم أشكر المؤسسة العسكرية التي حافظت على مصر من حرب أهلية، وتقوم بدور كبير في التنمية، كان لازم أوجه لهم التحية، وأقول لهم شكرًا لحماية بلدكم، وبناء بلدكم».

وأشار السيسي إلى أن «أي إنسان في الشرق الأوسط بيكون مشغول ومهموم، المنطقة بتواجه ظروف صعبة للغاية».