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بالصور.. القرموطي “لأفيخاي أدرعي”: كلامك تبله وتشرب ميته و«جتك لايك على قفاك‎»

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بالصور.. القرموطي “لأفيخاي أدرعي”: كلامك تبله وتشرب ميته و«جتك لايك على قفاك‎» بالصور.. القرموطي “لأفيخاي أدرعي”: كلامك تبله وتشرب ميته و«جتك لايك على قفاك‎»

اثناء البرنامج

قال الإعلامي جابر القرموطي لا يشرفني ان تظهر صورتي على صفحة أفيخاي أدرعي وسبه لي وسام على صدري؛ وحذر خلال حلقة اليوم من برنامج مانشيت الذي يقدمه على فضائية اون تي في من خطورة الإنسياق وراء هذه الصفحة المشبوهه التي تدافع عن جيش الإحتلال الإسرائيلي.
> و قال لايشرفني أن تكون من متابعي البرنامج أو أن تتناول مادار في إحدى حلقاتي بالنقد أو الإشادة لأنك لسان حال جيش الإحتلال الإسرائيلي، وأعتبر القرموطي إن ماقاله أفيخاي أدرعي عنه لايعنيه إطلاقاً وقام بتقطيع البوست المنشور على صفحة المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي ونقعه في إناء به مياه وقال متهكماً لإفيخاي بله وأشرب ميته. ووجه خطابه لأفيخاي أدرعي قائلاً : نعلم جيداً حقيقة الدور الذي تلعبه أنت ودولتك فيما يحدث في سيناء فانتم لستم بعيدون عنه. وردًا على ما قاله المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي بإن مايفعله هو الدفاع عن دولته، اشار القرموطي إلى أن من يقتل الأطفال في غزة لا يستحق منا أن نشارك في صفحته على الفيس بوك ونضع اللايكات على مايقول وأضاف “جتك لايك على قفاك”.

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