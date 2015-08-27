محافظ سوهاج: إزالة 41 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ5 مراكز

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز المنشأة وجرجا وأخميم وجهينة وساقلتة، قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 41 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

وتمت إزالة عدد 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز جرجا، وإزالة عدد 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز أخميم، وكذلك إزالة عدد 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز جهينة، وإزالة عدد 3 حالات ناحية مركز ساقلتة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.