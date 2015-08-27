بالصور.. ضبط جرار يجر مقطورتين عليهما رمال البرلس بكفر الشيخ

قرر الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفرالشيخ التحفظ على جرار ومقطورتين وعرض سائق الجرار على النيابة العامة لسرقته الرمال من منطقة الشهابية بالبرلس.

وكان عبد المحسن الأودن رئيس مدينة بلطيم، قد أبلغ المحافظ، أن النقيب إبراهيم فايد رئيس وحدة مرور المصيف ضبط جرارًا زراعيًا يجر مقطورتين محملتين بالرمال من منطقة الشهابية وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم اقتيادة لنقطة شرطة المصيف وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5/109 أحوال المصيف.



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