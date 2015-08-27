الحماية المدنية تسيطر على حريق نادى الشمس بمصر الجديدة

سيطرت قوات الحماية المدنية منذ قليل على حريق فى مخلفات على مساحة كبيرة داخل نادى الشمس بمصر الجديدة بعد الاستعانة بـ6 سيارات إطفاء.

كان قد تلقى اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران داخل نادى الشمس ما أدى إلى انعدام الرؤية وارتفاع الأدخنة وانتقلت سيارات إطفاء لإخماده كما انتقلت سيارتى إسعاف تحسبًا لوقوع إصابات.

- انتقال 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخلفات بنادى الشمس بمصر الجديدة

>