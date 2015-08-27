أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحماية المدنية تسيطر على حريق نادى الشمس بمصر الجديدة

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر على حريق نادى الشمس بمصر الجديدة الحماية المدنية تسيطر على حريق نادى الشمس بمصر الجديدة
سيطرت قوات الحماية المدنية منذ قليل على حريق فى مخلفات على مساحة كبيرة داخل نادى الشمس بمصر الجديدة بعد الاستعانة بـ6 سيارات إطفاء.

كان قد تلقى اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران داخل نادى الشمس ما أدى إلى انعدام الرؤية وارتفاع الأدخنة وانتقلت سيارات إطفاء لإخماده كما انتقلت سيارتى إسعاف تحسبًا لوقوع إصابات.


>- انتقال 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخلفات بنادى الشمس بمصر الجديدة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365