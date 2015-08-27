"مياه أسيوط" تغلق 6 محطات لتسرب المازوت من "الكهرباء" بنهر النيل

قامت شركة المياه بأسيوط بإغلاق 6 محطات مياه بأسيوط بعد تسرب غاز المازوت فى نهر النيل بأسيوط من إحدى وحدات محطة الكهرباء البخارية بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط.

وقامت محطة الكهرباء بإغلاق الوحدة المتسببة فى التسرب لتحديد السبب كما قامت باستدعاء عدد من الغطاسين وسيارات الكسح بالتعاون مع شركة المياه لسحب بقعة المازوت من مياه نهر النيل وتمكنت من سحب 4 سيارات مازوت حتى الآن وجار التعامل مع باقى الكميات الموجودة بنهر النيل.

ومن جهته قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بأسيوط إن الشركة قامت بإغلاق عدد من المحطات منها الألمانى بمدينة أسيوط ومحطة منقباد وبهيج بمركز أسيوط والطوابية بالفتح وأبنوب ومحطة مرشحات المعابدة ومنفلوط، مشيرًا إلى أن بقعة المازوت متقطعة من مدينة أسيوط حتى مدينة منفلوط وهى بذلك قاربت على عشرات الكيلو مترات.

وأضاف صلاح أنه تم تشغيل محطات المياه الارتوازي بديلاً لمحطات التحلية لحين ضمان جودة المياه، مؤكدًا أن معامل الشركة تقوم بسحب عينات بصفة مستمرة من أمام المحطات لحين التأكد من سلامة المياه وإعادة تشغيل المحطات.



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