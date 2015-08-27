أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مياه أسيوط" تغلق 6 محطات لتسرب المازوت من "الكهرباء" بنهر النيل

Google+ Print
قامت شركة المياه بأسيوط بإغلاق 6 محطات مياه بأسيوط بعد تسرب غاز المازوت فى نهر النيل بأسيوط من إحدى وحدات محطة الكهرباء البخارية بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط.

وقامت محطة الكهرباء بإغلاق الوحدة المتسببة فى التسرب لتحديد السبب كما قامت باستدعاء عدد من الغطاسين وسيارات الكسح بالتعاون مع شركة المياه لسحب بقعة المازوت من مياه نهر النيل وتمكنت من سحب 4 سيارات مازوت حتى الآن وجار التعامل مع باقى الكميات الموجودة بنهر النيل.

ومن جهته قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بأسيوط إن الشركة قامت بإغلاق عدد من المحطات منها الألمانى بمدينة أسيوط ومحطة منقباد وبهيج بمركز أسيوط والطوابية بالفتح وأبنوب ومحطة مرشحات المعابدة ومنفلوط، مشيرًا إلى أن بقعة المازوت متقطعة من مدينة أسيوط حتى مدينة منفلوط وهى بذلك قاربت على عشرات الكيلو مترات.

وأضاف صلاح أنه تم تشغيل محطات المياه الارتوازي بديلاً لمحطات التحلية لحين ضمان جودة المياه، مؤكدًا أن معامل الشركة تقوم بسحب عينات بصفة مستمرة من أمام المحطات لحين التأكد من سلامة المياه وإعادة تشغيل المحطات.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365