وزير الصحة: انتهاء مراحل التطوير الثلاث لمعهد القلب بإمبابة آخر العام

أعلن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بمعهد القلب بإمبابة بمراحله الثلاث نهاية العام الجارى.

وأضاف وزير الصحة فى تصريحات مساء اليوم أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من أعمال البناء بفرع المعهد بأرض مطار إمبابة، موضحاً أنه سيتم افتتاح فرع المعهد الجديد نهاية العام الجارى، حيث سيعمل الفرع الجديد على تخفيف العبء على كاهل المعهد الرئيسى بإمبابة، كما سيعمل على تقليص فترة قوائم الانتظار.

وقال وزير الصحة، إن المواطن سيلمس طفرة فى الخدمات الصحية المقدمة بمعهد القلب القومى بإمبابة مشيداً بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى قامت بالانتهاء من أعمال التطوير بالمرحلة الأولى فى وقت قياسى - شهر تقريباً - مؤكداً على ضروره تضافر الجهود لتلبية احتياجات المرضى.

وأضاف وزير الصحة أن المرحلة الأولى من أعمال التطوير شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وتوسعة وتطوير قسم رعاية الأطفال وشبكة الإنذار وشبكة النظم والصوتيات وانتظار المرضى وشبكة التكييف المركزى ورفع كفاءة غرف المرضى وشبكة التكييف المركزى بجناح العمليات، كما أن أعمال تطوير المرحلة الأولى تتضمن تطوير بنك الدم، كذلك مدرسة التمريض على أن تستوعب 100 طالبة بدلا من 35 ومدخل المعهد الإدارى.

وأشار وزير الصحة إلى أن عملية التطوير تتضمن أيضًا تحديث نظم المعلومات بالمعهد من خلال تفعيل نظام الميكنة للمرضى الداخلى، ويشمل (دخول وخروج المرضى – الصيدليات – المعامل – الأشعة – استخراج فواتير المرضى)، وتشغيل نظام الميكنة الجديد بالعيادات والاستقبال لمرضى القسم الخارجى، كذلك استحداث نظام جديد لكاميرات المراقبة، حيث تم تركيب 40 كاميرا فى الأماكن الهامة بالمعهد.

وأكد عدوى أن النجاح الحقيقى فى تطوير معهد القلب سببه أنه تخطى مجرد التطوير الإنشائى ليتزامن تطوير المبنى إنشائيا مع تطوير نظم التشغيل وأساليب الإدارة وتحقيق طفرة حقيقة فى انضباط الفريق الصحى مع تطوير حرم المعهد بتخليصه من النفايات وتنظيم حركة سير السيارات والمارة، بالإضافة إيجاد أماكن بعيدة عن حرم المعهد للباعة الجائلين والتحدى الحقيقى، هو الاستمرار على نفس المستويات من كفاءة التشغيل، بل والعمل على رفعها خلال السنوات القادمة.

أكد وزير الصحة أن الوزارة تسعى لإنشاء مستشفى نموذجى فى كل محافظة للتخفيف عن معاناة المرضى وخلق بقعة مضيئة تقدم خدمة صحية متكاملة ذات جودة عالية لتكون نموذجا يحتذى به لمستشفى نموذجى متطور وعصرى، ويقدم خدمات الطوارئ بشكل متكامل متضمنة طوارئ السموم والحروق، بالإضافة إلى دور المستشفى التقليدى فى تقديم خدمات المستوى الثانى من الرعاية.