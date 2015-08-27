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يديعوت: أبو مازن ينشىء فندقا فخما برام الله تبلغ قيمته 13 مليون دولار

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يديعوت: أبو مازن ينشىء فندقا فخما برام الله تبلغ قيمته 13 مليون دولار يديعوت: أبو مازن ينشىء فندقا فخما برام الله تبلغ قيمته 13 مليون دولار
فى محاولة لتشويه صورة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، زعمت الصحيفة أن أبو مازن يقوم بإنشاء فندق رئاسى فى مدينة رام الله الفلسطينية تبلغ قيمته 13 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية ان الانتهاء من الفندق الذى سيقام على مساحة 4.7 كيلو متر مربع، يحتوى على مهبطا للطائرات المروحية، موضحة أن وزارة المالية الفلسطينية هى التى ستتكفل ببنائه.

وقالت الصحيفة إن بناء الفندق جاء فى اعقاب أزمة مالية طاحنة تتعرض لها السلطة الوطنية الفلسطينية، ففى مارس الماضى صادقت السلطة على خطة طوارئ اقتصادية.
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