الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل باعتبار تنظيمى "المرابطون" غير ذوى شرعية

أدانت الجامعة العربية، إدراج اسرائيل تنظيمى "المرابطون" و"المرابطات" فى الحرم القدسى الشريف كتنظيمين غير ذوى شرعية، واعتبارهما خارجين عن القانون.

وأكدت الجامعة العربية -فى بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة اليوم الخميس- أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك"، والادعاء العام فى إسرائيل على مطالبة جلعاد آردان وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى موشيه يعلون وزير جيش الاحتلال بذلك.

وقالت الجامعة إن هذه خطوة تهويدية جديدة للمسجد الأقصى المبارك؛ تنضم لجميع القوانين العنصرية والإجراءات التهويدية لمدينة القدس المحتلة، مجددة تأكيد أن "المرابطون" و"المرابطات" تنظيمان يدافعان عن المسجد الأقصى المبارك، وأن فتوى وزير أمن الاحتلال فى إدراجهما ضمن التنظيمات المحظورة نوع من إرهاب الدولة الذى تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن المقدسات

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>وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن حماية هذه المقدسات حق مكفول فى القانون الدولي، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين أن يضطلعوا بالدفاع بوسائل سلمية عن مقدساتهم، وأن أساليب الفلسطينيين السلمية التى يتبعونها فى التصدى للمشاريع التهويدية، أساليب مشروعة فى القانون الدولى لصون مقدساتهم.

كما أكدت الجامعة العربية أن هذا الأسلوب التى تتبعه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لن يعود بأى فائدة عليها، وأن هذه الممارسات والإجراءات والتصريحات تشكل عنصراً هاماً فى استفزاز العالمين العربى والإسلامى، اللذين تمثل مدينة القدس لهما خطا أحمر، لن يسمحا بتجاوزه، لا سيما المسجد الأقصى المبارك أقدس المقدسات الإسلامية.

وطالبت الجامعة العربية، فى بيانها، المجتمع الدولى ممثلاً بهيئاته ومنظماته ومنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى فى العالم، وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بالاضطلاع بدورها فى التصدى لمثل هذه الإجراءات العنصرية التى ستقود فيها إسرائيل المنطقة إلى تداعيات خطيرة تشعل من خلالها فتيل حرب دينية جديدة فى هذه البقعة الحساسة من العالم.