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وفاة 19 شخصا خلال أسبوع واحد فى السعودية بسبب الإصابة بفيروس كورونا

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وفاة 19 شخصا خلال أسبوع واحد فى السعودية بسبب الإصابة بفيروس كورونا وفاة 19 شخصا خلال أسبوع واحد فى السعودية بسبب الإصابة بفيروس كورونا
أظهرت ارقام وزارة الصحة ان 19 شخصا توفوا خلال اسبوع واحد فى المملكة جراء الاصابة بفيروس كورونا، فى ارتفاع ملحوظ للوفيات بسبب هذا المرض فى فترة تستعد فيها البلاد لاستقبال مئات الاف الحجاج.

وتوفى 500 شخص وشخصين فى السعودية منذ ظهور فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية (ميرس) فى 2012 بحسب الارقام المحدثة التى نشرت على موقع وزارة الصحة، وبينهم 19 شخصا توفوا منذ الخميس الماضى جميعهم من السعوديين.

وقد دفع الارتفاع فى وتيرة تفشى المرض بالسلطات الصحية الى اغلاق قسم الطوارئ فى مستشفى فى الرياض الاسبوع الماضى، بعد ان التقط 46 شخصا العدوى بينهم موظفو فى القطاع الصحي.

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مصر 365

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