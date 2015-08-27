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طائرة بدون طيار تقتل 5 فى معقل للقاعدة باليمن

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طائرة بدون طيار تقتل 5 فى معقل للقاعدة باليمن طائرة بدون طيار تقتل 5 فى معقل للقاعدة باليمن
قال سكان إن ضربة بطائرة دون طيار قتلت خمسة أشخاص على الأقل يشتبه فى كونهم متشددين إسلاميين فى سيارة بمعقل لتنظيم القاعدة فى شرق اليمن الليلة الماضية فى هجوم هو الأحدث ضمن هجمات يعتقد أنها تنفذ بطائرات أمريكية.

ووقعت الضربة قرب منتصف الليلة الماضية وكانت ثانى هجوم ترد بشأنه أنباء هذا الأسبوع فى مدينة المكلا الساحلية التى سيطر عليها تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب فى ابريل نيسان.

وقال سكان فى المكلا إن الأشخاص الخمسة الذين كانوا فى السيارة قتلوا على الفور فى الهجوم الذى أكده مسؤول محلى، كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن طائرة أخرى دون طيار قتلت أربعة يشتبه فى كونهم من متشددى القاعدة فى سيارة بمطار الريان فى المدينة يوم الأحد.

وبشكل منفصل قال سكان إن سيارة ملغومة انفجرت أمام مقر للمخابرات فى مدينة صبر فى محافظة لحج بجنوب اليمن مما تسبب فى مقتل مدنى كان مارا بالمكان اليوم الخميس.

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مصر 365