البحرية الليبية توقف سفينة تقوم بتهريب الوقود قبالة منطقة "تليل" فى صبراتة

قال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية عقيد أيوب قاسم إن حرس السواحل (القطاع الغربي) تمكن من توقيف سفينة تقوم بأعمال تهريب الوقود وهى راسية على المخطاف قبالة منطقة تليل بمدينة صبراتة الليبية.

وأضاف قاسم - فى تصريح مساء اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن السفينة تدعى (سوفرجنه -M) مسجلة بدولة توجو ، والشركة المشغلة لها تدعى "جولدن قروب" ومقرها مالطا ، لافتا إلى أن السفينة كانت راسية على المخطاف بمنطقة تليل دون إذن من السلطات وعلى متنها خمسة أفراد من طاقمها وتنتظر فى شحنة لتهريب الوقود ، وأنه تم إصدار الأمر إلى حرس السواحل بالتوجه إلى المنطقة المحددة وتوقيف السفينة.

وأكد أن السفينة وصلت إلى قاعدة طرابلس البحرية ، وتم تسليمها لحرس السواحل بالقاعدة والذين قاموا بإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة .