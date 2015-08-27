الحشد الشعبى العراقى: اعتقال قيادى بارز بـ"داعش" فى الفلوجة

أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقية، اعتقال قيادى بارز فى تنظيم "داعش" الإرهابى فى عملية نوعية نفذت بكرمة الفلوجة غرب الرمادى.

وقالت الهيئة -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس- إن قوة من الحشد الشعبى تمكنت من إلقاء القبض على القيادى بتنظيم داعش حسن علاوى الكربولي، فى عملية نوعية وسط حى الشيحة بكرمة الفلوجة غرب الرمادى.

ويشهد العراق وضعا أمنيا استثنائيا، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد "داعش" من المناطق التى ينتشر فيها، كما ينفذ التحالف الدولى ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم فى تلك المناطق توقع قتلى وجرحى فى صفوفه.