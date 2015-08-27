الإعلان عن بناء قصر ضيوف رئاسى فى الضفة الغربية بتكلفة 13 مليون دولار

أعلن المجلس الاقتصادى الفلسطينى للتنمية والإعمار "بكدار" عن تشييد قصر الضيوف الرئاسى فى الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وقال الموقع الالكترونى الرسمى للمجلس ان عملية بناء "قصر الضيوف الرئاسى فى سردا برام الله بالضفة الغربية سوف يستغرق عامين وتبلغ تكلفته 13 مليون دولار، حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

وذكر الموقع أن عملية بناء القصر الذى تبلغ مساحته 4700 متر مربع سوف تستغرق عامين ويضم مهبطين للمروحيات ، بالإضافة لمبنى إدارى بمساحة 4000 متر مربع وسوف تبلغ المساحة الاجمالية للمشروع 27000 متر مربع .

واضاف أن وزارة المالية الفلسطينية هى من سوف تمول بناء القصر ، ولم يشر الموقع الرسمى للمجلس الى موعد بدء عملية البناء .

تأتى عملية تشييد قصر الضيوف رغم الموارد المحدودة للسلطة الفلسطينية التى ارغمت فى شهر مارس الماضى على اقرار ميزانية طا رئة عندما تراجعت المساعدات الدولية واحتجزت اسرائيل عائدات ضرائب بقيمة 127 مليون دولار. غير ان اسرائيل افرجت عن عائدات الضرائب فى شهر ابريل واستخدمت السلطة الفلسطينية معظم هذه الاموال لدفع رواتب الموظفين المدنيين .