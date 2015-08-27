اعتقال صحفيين فرنسيين للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربى

أعلن مصدر قضائى، أن صحفيين فرنسيين اعتقلا اليوم الخميس، فى باريس للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربى عندما طالباً بثلاثة ملايين يورو لعدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون مضرة بحقه.

وقال مصدر مقرب من الملف، إن الصحفيين اريك لوران وكاترين غراسييه اوقفا بعد أن التقيا ممثلا عن المغرب وتلقيا مبلغا من المال منه.

واعتقلا بعد فتح تحقيق بحقهما الأربعاء، بتهمة محاولة ابتزاز للحصول على المال، حسب ما قال المصدر القضائى نفسه.

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