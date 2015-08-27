أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اعتقال صحفيين فرنسيين للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربى

Google+ Print
اعتقال صحفيين فرنسيين للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربى اعتقال صحفيين فرنسيين للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربى
أعلن مصدر قضائى، أن صحفيين فرنسيين اعتقلا اليوم الخميس، فى باريس للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربى عندما طالباً بثلاثة ملايين يورو لعدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون مضرة بحقه.

وقال مصدر مقرب من الملف، إن الصحفيين اريك لوران وكاترين غراسييه اوقفا بعد أن التقيا ممثلا عن المغرب وتلقيا مبلغا من المال منه.

واعتقلا بعد فتح تحقيق بحقهما الأربعاء، بتهمة محاولة ابتزاز للحصول على المال، حسب ما قال المصدر القضائى نفسه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365