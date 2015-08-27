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«باريس» في مواجهة « ريال مدريد» .. و«صلاح» في مواجهة «البارسا» و«اليوفي» في مجموعة نارية ببطولة أوروبا

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دوري أبطال اوروبا

دوري أبطال اوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال اوروبا عن مجموعة صعبة ليوفنتوس الإيطالي، بينما جائت فرصة محمد صلاح للتألق أمام برشلونة، وسهلة لريال مدريد واتلتيكو مدريد وتشيلسي الإنجليزي.

وجرت مراسم القرعة الخميس في إمارة موناكو الفرنسية بحضور عدد كبير من نجوم الكرة السابقين.

وجنبت القرعة الأندية التي تنتمي إلى اتحاد أهلي واحد من الوقوع سويا في نفس المجموعة كما ضمت كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل من المستويات الأربعة التي قسمت إليها الأندية المشاركة في هذا الدور وذلك قبل إجراء القرعة اليوم.

وجائت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة 1: سان جيرمان – ريال مدريد – شاختار – مالمو

المجموعة 2: أيندهوفن –يونايتد – سسكا – فولفسبورج

المجموعة 3: بنفيكا – أتليتكو – جالاتاسراي – أستانا

المجموعة 4: يوفنتوس – سيتي – سيفيليا – مونشنجلادباخ

المجموعة 5: برشلونة – ليفركوزن – روما – باتي

المجموعة 6: بايرن – أرسنال – أوليمبياكوس – جنك دينامو

المجموعة 7: تشيلسي – بورتو – دينامو كييف – مكابي تل أبيب

المجموعة 8: زينيت – فالنسيا – ليون – جينت

قرعة دوري أبطال اوروبا

قرعة دوري أبطال اوروبا

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