«محافظ أسوان» يوجه بصرف تعويضات لأصحاب المنازل المنهارة جراء كسر خط المياه

وجه محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، بسرعة قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات لأصحاب المنازل التى تعرضت للإنهيار الكلي والجزئي بعزبة المرشح بمنطقة الشلال جنوب شرق مدينة أسوان نتيجة حدوث كسر في خط مياه الشرب العمومي بقطر 6 بوصة، والمتضررين من تسرب المياه لمنازلهم بواقع منزلين تعرضا لإنهيار كلي، في حين تعرضت 7 منازل لإنهيارات جزئية لبعض الحوائط بها، وخاصة أن جميع هذه البيوت مبنيه من الطوب اللبن والمدرجة ضمن محاضر التعديات.

وأعطى محافظ أسوان، فور حدوث ذلك تعليماته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح الخط والمحبس الرئيسي، مع قيام الحماية المدنية بشفط وسحب المياه من المنازل، بجانب توجيه مديرية الشباب والرياضة بإقامة معسكر للأيواء العاجل للأسر المضارة بمركز شباب الشلال، فيما كشف رئيس شركة المياه والصرف الصحي اللواء حسن عبد الغني، عن أن واقعة كسر الخط الرئيسى جاءت بسبب قيام أحد أصحاب هذه المنازل بمد خط مياه شرب فرعي لمنزله خلسه وبشكل عشوائي، موضحًا بأن المعاينة أثناء عملية الإصلاح أثبتت بأن هناك حفر لتوصيل خط فرعي عندما حاول المواطن تركيبه بدون إخطار الشركة، وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإدخال الخدمة لمنزله، مما أدى لحدوث كسر في الخط الرئيسى وهو الذي أدى لتدفق المياة بغزارة تجاه البيوت التي لم تتحمل حوائطها المبنية من الطوب اللبن التي تقع في شارع ضيق لايتعدى اتساعه الـ3 أمتار.

ومن جانبه صرح مدير عام التضامن الإجتماعي بأسوان إبراهيم جاد، أنه جرى الانتهاء من حصر الأُسر المضارة التى وصلت إلى 9 أسر، مشيرًا إلى أنه سيجري صرف التعويضات الآجلة من ألف جنيهًا وحتى 5 آلاف جنيهًا بحد أقصى طبقًا للقرار الوزاري رقم 334 لسنة 2012 الخاص بشروط وقواعد صرف المساعدات الإستثنائية وفقًا لحجم الخسائر والأضرار بكل حالة، في حين جرى بالفعل صرف الإعانات العاجلة بواقع 300 جنيهًا لكل أسرة من التكافل الإجتماعي، مع صرف 100 جنيهًا إعاشه وأيضًا بطانية لـ 29 مواطنًا ضمن أفراد هذه الأُسر، بالإضافة إلى توزيع كرتونة مواد غذائية كاملة لكل أسرة.