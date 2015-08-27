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إزالة عدد 41 حالة تعدي على الاراضي الزراعية بسوهاج

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إزالة عدد 41 حالة تعدي على الاراضي الزراعية بسوهاج إزالة عدد 41 حالة تعدي على الاراضي الزراعية بسوهاج

27 أغسطس 2015 | 8:02 مساءً

أرشيفية

تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بتكثيف حملات الازالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فقد اسفرت الحملات المكبرة عن إزالة عدد 41 حالة تعدي.
> حيث قامت الوحدات المحلية لمراكز المنشاة وجرجا وأخميم وجهينة وساقلتة، بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 41 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز جرجا، وإزالة عدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز أخميم، وكذلك إزالة عدد 4 حالات تعدي على الاراضي الزراعية ناحية مركز جهينة ، وإزالة عدد 3 حالات ناحية مركز ساقلتة .
> وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .

2015-08-27

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