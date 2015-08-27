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جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب «نقود مصرية» إلى ليبيا

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جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب «نقود مصرية» إلى ليبيا جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب «نقود مصرية» إلى ليبيا

ميناء السلوم البري

أحبطت سلطات جمارك السلوم برئاسة محمد هيكل، محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصري إلى ليبيا، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والتعليمات السارية بهذا الشأن.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح اليوم الخميس- اوردته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن مأمور الحركة هيثم فاروق،اشتبه في سائق سيارة مجهزة بثلاجة (ليبي الجنسية- متوجه إلى ليبيا)،وبتفتيشه عُثر على 40 ألف جنيهًا داخل ملابسه الشخصية بكابينة القيادة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، قرر تحرير محضر تهرب جمركي، وتقدم السائق للتصالح مقابل عدم رفع الدعوى العمومية وتسليمه خمسة آلاف جنيه القيمة المسموح بها طبقًا للقانون.

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