السيسى: مصر تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قدرتها الاقتصادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة فى إطار تطوير قدرتها الاقتصادية لأنها فى احتياج لذلك، لاسيما أن هناك 90 مليون مواطن مصرى يريدون العيش وبناء مستقبل لهم ولأبنائهم وهذا لن يتم إلا بالتعاون وتطوير قدرات مصر الاقتصادية.

وأضاف الرئيس السيسى، فى حوار مع التليفزيون الروسى، أجراه نائب المدير العام لوكالة “تاس” الروسية، ميخائيل جوسمان، أن هناك برنامجًا اقتصاديًا طموحًا جدًا تعمل مصر على تنفيذه، لافتًا إلى أن مصر ترحب بالشركات الروسية بأن تعمل فى مشروع تنمية قناة السويس وأن تنشئ الحكومة الروسية مشروعات أيضًا فيها، ثم المنطقة الصناعية الموجودة فى شرق بورسعيد والتى تطل على البحر المتوسط وقناة السويس للاستثمار فيها. وتابع: “وبنقول للمستثمرين الروس هنقدملكم كل ما يمكن تقديمه علشان تيجوا تحطوا مشاريع يعمل فيها المصريون ويبقى الكل مستفيد فيها”.