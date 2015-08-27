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السيسى: قناة السويس الجديدة جعلت المنطقة على استعداد لاستقبال مشروعات صناعية

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السيسى: قناة السويس الجديدة جعلت المنطقة على استعداد لاستقبال مشروعات صناعية السيسى: قناة السويس الجديدة جعلت المنطقة على استعداد لاستقبال مشروعات صناعية

الرئيس عبدالفتاح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قناة السويس كانت تسمح بمرور السفن بقوافل على مرحلتين، ولم تكن السفن العملاقة تستطيع المرور إلا بحد أقصى 8 سفن يتم انتظارها فى منطقة البحيرات ثم تعبر، وما حدث بالقناة الجديدة أنه تم تقليل زمن العبور إلى 8 ساعات بحد أقصى 11 ساعة، مشيرًا إلى أن قناة السويس الجديدة جعلت المنطقة ومحيطها على استعداد لاستقبال صناعات جديدة.

وأضاف الرئيس السيسى فى حوار مع التليفزيون الروسى، أجراه نائب المدير العام لوكالة “تاس” الروسية، ميخائيل جوسمان، أننا ندعو المستثمرين الروس للعمل والاستفادة مما توفره قناة السويس الجديدة.

 

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