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بالفيديو - عبد الشافي يصنع الضربة القاضية لأهلي جدة أمام الخليج

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بالفيديو - عبد الشافي يصنع الضربة القاضية لأهلي جدة أمام الخليج بالفيديو - عبد الشافي يصنع الضربة القاضية لأهلي جدة أمام الخليج

صنع محمد عبد الشافي ظهير الزمالك السابق هدف الأهلي الثالث في مرمى الخليج والذي أمن بشكل كبير جدا انتصار الأهلي.

الأهلي يحل ضيفا على الخليج في الجولة الثانية من دوري عبد اللطيف جميل.

ودخل الأهلي سريعا في أجواء المباراة لأجل تعويض إخفاق الجولة الأولى بالتعادل أمام التعاون 0-0.

وفي الدقيقة الخامسة افتتح عمرو السومة الأهداف لصالح الأهلي قبل أن يسجل تيسير الجاسم الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني.

وصنع عبد الشافي الهدف الثالث للأهلي من عرضية رائعة وضعها تيسير الجاسم في شباك الخليج ليقضي تماما على حظوظ أصحاب الأرض.

شاهد الهدف بصناعة عبد الشافي

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فيديو اليوم السابع

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