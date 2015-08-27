المحافظ: حملات "دمياط نظيفة بأهلها" تحقق أهدافها

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية إن حملات مبادرة>"دمياط نظيفة بأهلها" والتى قام بتدشينها الأسبوع الماضى قد بدأت في تحقيق أهدافها حيث كلف المحافظ اللجنة الخاصة بمتابعة أعمال النظافة بالمرور على أرض فايد وميدان سرور ومساكن الشهابية ومربع زينب شلبى وأرض موسى وشارع الدكاكينى وأرض الحرس الوطنى حيث تم رفع القمامة من هذه المناطق والتأكد من حالة النظافة.

وواصلت الحملة أعمالها بشارع نافع وشارع الكلية ومساكن التعاونيات لرفع القمامة وتم التنبيه على أصحاب المقاهى بعدم قيامهم بوضع شكائر الفحم على الأرصفة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأكد المحافظ استمرار تكثيف حملات النظافة والاهتمام بالشوارع الضيقة والأحياء للقضاء على تراكمات القمامة للوصول لمستوى من النظافة بما يليق بمدينة دمياط.