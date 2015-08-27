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محافظ القليوبية يعتمد مخطط الامتداد العمرانى لـ"بنها" و"قليوب"

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محافظ القليوبية يعتمد مخطط الامتداد العمرانى لـ"بنها" و"قليوب" محافظ القليوبية يعتمد مخطط الامتداد العمرانى لـ"بنها" و"قليوب"
اعتمد اليوم المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، المخطط التفصيلى لامتداد مدينة بنها بمنشية النور والحرس الوطنى كما اعتمد المخطط التفصيلى لامتداد مدينة قليوب بمنطقة بحرى السكة الحديد بحضور مهندسى التخطيط والإدارة الهندسية بالمحافظة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستخراج التراخيص الخاصة بالمبانى.

وحذر المحافظ المواطنين من التعدى على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن حملات الإزالة سوف تطال كل من تسول له نفسه التعدى على حق الدولة.
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