تعيين قائم بأعمال "تربية نوعية" الزقازيق يثير أزمة

قرر الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، إلغاء تكليف الدكتور عبد العظيم العطونى بالقيام بأعمال عميد كلية التربية النوعية وتكليف الدكتور صلاح شريف عبد الوهاب للقيام بأعمال عميد كلية التربية النوعية، لحين تعيين عميد للكلية وذلك بالقرار رقم 1293.

الأمر الذي سبب حالة من الارتباك بالكلية، لتعيين قائم بأعمال العميد على القائم بالأعمال السابق، والذي اعتبروه قرارًا غير قانونى.

وقال الدكتور عبد العظيم العطواني، القائم بأعمال العميد السابق: "إنني كنت عميد للكلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتم تكليفي قائمًا بالأعمال عقب إنتهاء المدة وترشحت لمنصب العميد وفقًا للقانون في أكتوبر 2014 وكنت المرشح الوحيد في اللجنة الثلاثية بعد اعتذار 2 من الزملاء وتم إرسال أوراق الترشيح إلى مجلس الوزارء ومن وقتها لم يصدر أي قرار دون أي سبب معلوم، مطالبًا بضرورة حسم منصب العميد ووصف قرار سحب العمل منه بإنه غير قانونى.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه تلقى تظلما من وكيل الكلية الدكتور إيهاب لكونه أقدم الوكلاء وله الحق فى القيام بأعمال العميد، وتم إحالة الشكوى إلى المستشار القانونى لإبداء الرأي، والذي جاء ردها بأحقيتة القانونية، إلا أنه اعتذر بعد ذلك، فتم تكليف الوكيل الذي يليه في الأقدامية وهو الدكتور صلاح شريف.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إرسال أسماء مرشحين ثلاثة لمنصب العميد إلى مجلس الوزراء بينهم الدكتور العطواني وفي انتظار صدور قرار بذلك من يوليو الماضي.