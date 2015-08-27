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مياه القناة تناقش الموقف البيئى لمياه الشرب والتأكيد على سلامة التحاليل للعينات

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مياه القناة تناقش الموقف البيئى لمياه الشرب والتأكيد على سلامة التحاليل للعينات مياه القناة تناقش الموقف البيئى لمياه الشرب والتأكيد على سلامة التحاليل للعينات
أعلن المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة أنه تم عقد اجتماع اليوم مع أعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات لبحث الموقف البيئى الذى استعرضه الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة.

وأشار حسين إلى أن هناك تواصلا مع وزارة الصحة من خلال مديريات الصحة فى القطاعات الثلاثة (السويس - بورسعيد - الاسماعيلية ) والالتزام بالقواعد المنظمة للنتائج فى عينات التحاليل وعرضها يوميا بمكان ظاهر بكافة المحطات، كما تم الموافقة على التعاقد المباشر مع شركة الشبه المصرية لتوريد شبه سائلة بخزانتها الموجودة بمحطات الشركة.

وأضاف رئيس شركة مياة القناة انة تمت مناقشة مد مهلة عملية إحلال وتجديد مآخذ ومشايات خطوط الروبة لمحطات قطاع الاسماعيلية وقام بعرض الموضوعين المهندس ريهان حسن مدير عام العقود ،والـتاكيد على تنشيط التحصيل ومواجهة التوصيلات االمخالفة واستعراض أعمال الاحلال والتجديد والصيانة التى تتم بكافة القطاعات ومتابعة النتائج الخاصة بسير العمل ونسب التنفيذ .
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