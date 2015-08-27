محافظ سوهاج يقرر إحالة مخالفات الجمعية الاستهلاكية للنيابة العامة

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تحويل المخالفات المالية بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج إلى النيابة العامة نظرًا لوجود عجز عهد نقدية بلغت قيمته مليونًا وثلاثمائة واثنين وتسعين ألفًا وخمسمائة واحد وخمسين جنيهًا.

وقامت لجنة مشكلة بفحص الجمعية وفروعها بعدد من المراكز ومدن المحافظة وتبين وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية كما أن بعض الفروع فى قري بعض مراكز المحافظة ليس لها أي نشاط وبها عمالة وتحقق خسائر.

وكذلك إظهار مبالغ بيع الأصول الثابتة على أنها أرباح نشاط الأمر الذي أدي إلى تضخم إيرادات الجمعية على غير الحقيقة بمبلغ مليون ومائتين أربعة وعشرين ألفًا وسبعمائة ثمانية وثلاثين جنيهًا، وعدم إظهار مبلغ خمسمائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسين جنيهًا تم إيداعه بحساب الجمعية بأحد البنوك بالحسابات الختامية للجمعية الأمر الذي أدى كون الحسابات الختامية لا تعبر عن صحة الموقف المالي للجمعية، وعدم إعداد الميزانيات العمومية واعتمادها من الجهة الإدارية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية، فضلاً عن وجود العديد من المخالفات الإدارية.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في أي فساد يصدر من أي جهة والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام ومخالفة القانون والإضرار بمصالح المواطنين.