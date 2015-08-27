بالصور.. رئيس مصيف بلطيم يتابع حملة الإزالات بكورنيش النرجس والفنار
ترأس عبد المحسن الأودن رئيس مدينة مصيف بلطيم حملة إزالات فى منطقتى كورنيش النرجس والفنار وتمت إزالة التعديات على الشوارع الرئيسية والفرعية وتم تطهير الشوارع وإعادة تنظيم بعض المساحات المطلة على كورنيش منطقة النرجس والفنار، كما تمت إنارة الشوارع الجانبية وتبديل اللمبات المعطلة بلمبات موفرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد عبد المحسن الأودن رئيس مدينة مصيف بلطيم أن عمليات إزالة التعديات على الشوارع مستمرة ولا تهاون مع المتعدين مشيراً إلى أن المصيف سيشهد نقلة حضارية كبيرة خلال الأيام القادمة ليعود لسابق عهده مصيف العائلات.
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