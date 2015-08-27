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العثور على خيول نافقة فى موقع حريق نادى الشمس بمصر الجديدة

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العثور على خيول نافقة فى موقع حريق نادى الشمس بمصر الجديدة العثور على خيول نافقة فى موقع حريق نادى الشمس بمصر الجديدة
أكد مصدر أمنى العثورعلى خيول نافقة وحيوانات أخرى إطفاء حريق اشتعل بمخلفات على مساحة كبيرة بجوار سور نادى الشمس فى الجديدة ما أعاق رجال الإطفاء عن مقاومة النيران.

وأضاف المصدر أن الخيول النافقة متروكة منذ مدة طويلة بالمكان ولم يرفعها عمال المحافظة وبمجرد نشوب الحريق اشتعلت فيها النيران ما أدى إلى زيادة معاناة رجال الإطفاء فى مقاومة الحريق ومحاصرتها من كل الاتجاهات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت، بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق فى نادى الشمس فأمر اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة بدفع 6 سيارات إطفاء لمواجهة النيران.


>- "صحافة المواطن".. تصاعد أدخنة حريق بجوار نادى الشمس بمصر الجديدة

- انتقال 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخلفات بنادى الشمس بمصر الجديدة
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