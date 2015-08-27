بالفيديو والصور.. وزير الدفاع الروسى يهدى الرئيس السيسى مدفعا تذكاريا

منح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، والجنرال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز الدفاع الوطني الروسى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدية تذكارية يحمل شكل"مدفع روسى"، خلال زيارة الرئيس مقر مركز الدفاع الوطنى فى العاصمة الروسية موسكو، بحضور مجموعة من الضباط الروس.

وجاء ذلك قبل مغادرة الرئيس السيسى، روسيا اليوم الخميس، وجاءت زيارته لأول مرة مقر مركز الدفاع الوطنى فى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من وزير الدفاع شويجو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، أنه كان فى استقباله رئيس المركز، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، الذى اطلع الرئيس على مهام المركز ووظائفه، ثم عرف وزير الدفاع الروسى الرئيس السيسى على عمل طاقم إدارة مركز الدفاع الوطنى وعمل مركز إدارة العمل اليومى للقوات المسلحة الروسية.

- بالفيديو.. هنا مقر إقامة السيسى..علم مصر يرفرف على فندق "لوتى" الفخم.. خلية نحل فى اللوبى.. ومسئولو أكبر الشركات الروسية يتوافدون للقاء الرئيس

- صحيفة روسية تكشف أسرار زيارة السيسى لروسيا.. "كوميرسانت": بوتين ابتسم ابتسامة مشرقة عند رؤيته السيسى.. الرئيس الروسى يحترم نظيره المصرى لإنقاذ بلاده من تنظيم "داعش".. واللقاء كان سيجرى فى القرم

- بالفيديو والصور.. مصريون فى روسيا: زيارة السيسى لموسكو "فاتحة خير"

- حصاد اليوم الثالث من زيارة السيسى لروسيا.. موسكو تعلن عن زيادة توريد الحبوب لمصر لـ7 ملايين طن..وشركة "روس نفط" و"جازبروم"توقعان عقدا لتوريد الغاز الطبيعى للقاهرة.. وبناء مفاعل الضبعة النووى بحلول2020

- السيسى فى لقاء مع التليفزيون الروسى: الإرهاب يهدد المنطقة بأسرها ونحتاج إستراتيجية عالمية لمحاربته.. والرئيس بوتين يدرك جيداً الوضع فى الشرق الأوسط.. ويكشف: ندرس قبول عملة الروبيل فى مجال السياحة