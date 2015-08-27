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بالفيديو والصور.. وزير الدفاع الروسى يهدى الرئيس السيسى مدفعا تذكاريا

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منح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، والجنرال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز الدفاع الوطني الروسى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدية تذكارية يحمل شكل"مدفع روسى"، خلال زيارة الرئيس مقر مركز الدفاع الوطنى فى العاصمة الروسية موسكو، بحضور مجموعة من الضباط الروس.

وجاء ذلك قبل مغادرة الرئيس السيسى، روسيا اليوم الخميس، وجاءت زيارته لأول مرة مقر مركز الدفاع الوطنى فى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من وزير الدفاع شويجو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، أنه كان فى استقباله رئيس المركز، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، الذى اطلع الرئيس على مهام المركز ووظائفه، ثم عرف وزير الدفاع الروسى الرئيس السيسى على عمل طاقم إدارة مركز الدفاع الوطنى وعمل مركز إدارة العمل اليومى للقوات المسلحة الروسية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

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مصر 365

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