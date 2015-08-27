أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"تنظيم الاتصالات" يوافق على طرح خطة أسعار جديدة للإنترنت لشركة اتصالات

Google+ Print
"تنظيم الاتصالات" يوافق على طرح خطة أسعار جديدة للإنترنت لشركة اتصالات "تنظيم الاتصالات" يوافق على طرح خطة أسعار جديدة للإنترنت لشركة اتصالات
وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على عرض تسعيرى لشركة اتصالات اليوم الخميس، وفقا لما أكده مصدر مسؤول لـ "اليوم السابع".

ومازالت لم تعلن شركة اتصالات عن تفاصيل العرض التسعيرى وما إذا كان مشابه لعرض شركة "تى اى داتا" المثير للجدل لكن المصدر أكد أن الشركة يمكنها أن تطرحه للعملاء فى أو وقت.

كان مصدر مطلع قد أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أمس الاربعاء، أن شركة اتصالات مصر بصدد طرح جديدة لخدمات الإنترنت المنزلى الأسبوع القادم.

وأوضح المصدر أن الخطة التسعيرية ليس لها علاقة بالمفاوضات التى تجريها الشركة مع المصرية للاتصالات بشأن أسعار التراسل على حد قوله.

وكانت الشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا" اصدرت خطة تسعيرية اثارت ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعى، كما لم تلقى قبولا لدى غالبية مشتركى الانترنت لديها حتى الان.

وقال وزير الاتصالات المهندس خالد نجم فى وقت سابق، إن عدد المستخدمين الجدد والقدامى لعرض "تى اى داتا" التسعيرى يصل لـ 250 ألف مستخدم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي