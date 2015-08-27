"تنظيم الاتصالات" يوافق على طرح خطة أسعار جديدة للإنترنت لشركة اتصالات

وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على عرض تسعيرى لشركة اتصالات مصر اليوم الخميس، وفقا لما أكده مصدر مسؤول لـ "اليوم السابع".

ومازالت لم تعلن شركة اتصالات عن تفاصيل العرض التسعيرى وما إذا كان مشابه لعرض شركة "تى اى داتا" المثير للجدل لكن المصدر أكد أن الشركة يمكنها أن تطرحه للعملاء فى أو وقت.

كان مصدر مطلع قد أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أمس الاربعاء، أن شركة اتصالات مصر بصدد طرح أسعار جديدة لخدمات الإنترنت المنزلى الأسبوع القادم.

وأوضح المصدر أن الخطة التسعيرية ليس لها علاقة بالمفاوضات التى تجريها الشركة مع المصرية للاتصالات بشأن أسعار التراسل على حد قوله.

وكانت الشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا" اصدرت خطة تسعيرية اثارت ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعى، كما لم تلقى قبولا لدى غالبية مشتركى الانترنت لديها حتى الان.

وقال وزير الاتصالات المهندس خالد نجم فى وقت سابق، إن عدد المستخدمين الجدد والقدامى لعرض "تى اى داتا" التسعيرى يصل لـ 250 ألف مستخدم.

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