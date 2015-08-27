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بعد قليل.. التليفزيون المصرى يذيع حوار الرئيس مع التليفزيون الروسى

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بعد قليل.. التليفزيون المصرى يذيع حوار الرئيس مع التليفزيون الروسى بعد قليل.. التليفزيون المصرى يذيع حوار الرئيس مع التليفزيون الروسى
يُذاع فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، حوار الرئيس عبد الفتاح السيسى مع التليفزيون الروسى، ووكالة "إيتار تاس" للأنباء، على التليفزيون المصرى، حسبما أفاد فى خبر عاجل منذ قليل.

كان الرئيس قد وصل القاهرة اليوم الخميس قادما من موسكو بعد زيارة رسمية لروسيا استغرقت 3 أيام التقى خلالها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وبحثا سبل دعم التعاون المشترك على الصعيد الاقتصادى وكذا جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس السيسى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الذين تزامنت زيارتيهما إلى موسكو مع وجود الرئيس السيسى هناك.
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مصر 365

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