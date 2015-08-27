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محلب يبحث استراتيجية التعليم الفنى وإنشاء نقابة للتقنيين والفنيين

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محلب يبحث استراتيجية التعليم الفنى وإنشاء نقابة للتقنيين والفنيين محلب يبحث استراتيجية التعليم الفنى وإنشاء نقابة للتقنيين والفنيين
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس ، بالدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب، وقام الوزير بعرض أبرز ملامح إستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الفنى والتدريب.

وأكد الوزير أن منظومة التعليم الفنى والمهنى فى تحتاج إلى المزيد من التدعيم لتلبى مخرجاتها احتياجات سوق العمل، وذلك عن طريق زيادة عدد المدارس الفنية، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات فى بعض المدارس ومراكز التدريب، الى جانب الربط بين عدد المنشآت التعليمية المختلفة والطاقة القائمة أو المستقبلية لسوق العمل، وتحقيق التوافق بين إحتياجات الصناعة ومناهج المؤسسة التعليمية، وكذا الربط بين مستويات التعليم والتدريب بمستويات التشغيل، وتقوية عناصر المتابعــة للعمليــة التعليميــة وجودتها، وخلق هيئات تدريس قادرة على التعامل مع المتدربين والمتعلمين بكفاءة .

وأكد وزير التعليم الفنى أن رؤيــــة استراتيجية التعليم الفنى تقوم على تحقيق قيمة مضافة للدولة، وتلبية احتياجات السوق المحلى والعالمى من المهارات فى التعليم الفنى والتدريب المهني، من خلال نظام متطور و جاذب وفعال ومرن، يحقق لخريجيه أقل نسبة بطالة بمصر فى السنوات الثلاث القادمة، مشدداً على أن الهدف الرئيسى منها هو تحسين جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر وربطه باحتياجات سوق العمل المحلى والأقليمى والعالمى، وذلك من خلال وضع وتحديث ومتابعة استراتيجية وطنية موحدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك فى تعاون وثيق مع جميع الجهات المعنية لضمان توافق المعروض مع الطلب، وأوضح الوزير أن مصر لديها قوى عاملة بمستوى عالمى بما يساهم فى تحسين مستوى التنافسية الدولية للصناعة المصرية.

وأشار إلى أن الإستراتيجية سوف تولى إهتماماً كبيراً بتثقيف الطلاب، وغرس قيمة احترام العمل داخلهم، كما سيتم العمل على التوسع فى التعليم المهنى من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب، وكذا التوسع فى التعليم فى بيئة العمل، والتأكيد على ضرورة اشتراك أصحاب المصلحة فى إدارة منظومة التعليم الفنى والمهني.

وأضاف الوزير أنه سيتم إيضاً العمل على تشجيع ريادة الأعمال لدى خريجى التعليم الفني، والتأكيد على ضرورة التواصل بين وزارة التعليم الفنى والتدريب، والصناعة والتجارة، والصندوق الإجتماعى للتنمية، لدعم مشروعات للخريجين من المدارس الفنية.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بدراسة إنشاء نقابة للفنيين والتقنيين، لكونهم هم الذراع الرئيسى للدولة فى تنفيذ المشروعات المختلفة، كما وجه بالإعداد لمؤتمر للتعليم الفني، تعلن فيه الإستراتيجية الخاصة بالوزارة، ومهام الجهات المختلفة.

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مصر 365

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