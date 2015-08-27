صور مراسم توديع الرئيس السيسى من مطار موسكو عائدا القاهرة

ينشر "اليوم السابع"، بالصور مراسم توديع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومغاردته من مطار موسكو، عائدا إلي القاهرة، حيث اقيمت مراسم التوديع الرسمي، وتفقد الرئيس حرس الشرف الذى اصطف لتحيته وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

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وكان قد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم بزيارة المركز الوطنى للتنسيق التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث كان في استقبال وزير الدفاع الروسى وعدد من القادة العسكريين الروس.

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وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على شرح واف لنشاط ومهام المركز، التى تشمل تجميع وتحليل المعلومات، وتطوير منظومة التنسيق والتحكم داخل القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى تنسيق عمل السلطة التنفيذية داخل روسيا الاتحادية فى مجال الدفاع، ومتابعة الأحداث الهامة فى روسيا والعالم.

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وتفقد الرئيس بصحبة وزير الدفاع الروسى القاعات الرئيسية للمجلس، ومنها قاعة التحكم والتفاعل، وقاعة متابعة مراكز القيادة والسيطرة.

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