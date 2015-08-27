إحالة طالب إخوانى حاول الهروب من سجن برج العرب للمحاكمة

قررت النيابة العامة إحالة أحمد محمد نافع، الطالب بكلية الهندسة فى أكاديمية السلاب بالمنصورة – المحبوس على ذمة إحدى قضايا الإرهاب - للمحاكمة العاجلة، على خلفيه اتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة ومحاولة الهروب من داخل سجن برج العرب.

وتبين من قرار الاتهام أن الطالب المحال للمحاكمة محبوس داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات، إثر إدانته فى قضية إرهاب واعتدى على ضابط شرطة داخل سجن برج العرب أثناء تأدية مهام عمله فى محاولة للهروب من السجن، وبإخطارها حققت النيابة فى الواقعة وأحالته للمحاكمة بتهمة مقاومة السلطات العامة ومحاولة الهروب.