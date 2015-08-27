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طالب يقتل شقيقته المطلقة بسبب شكه فى سلوكها بالمنيا

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طالب يقتل شقيقته المطلقة بسبب شكه فى سلوكها بالمنيا طالب يقتل شقيقته المطلقة بسبب شكه فى سلوكها بالمنيا
سدد طالب بالمدرسة الثانوية الزراعية عدة طعنات لشقيقته فارقت على أثرها الحياة بسبب شكه فى سلوكها بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد حاتم حمدى، مأمور مركز شرطة المنيا، بمقتل "راندا.ع" 25 سنة ربة منزل ومطلقة إثر إصابتها بعدة طعنات فى الرقبة والبطن سددها لها شقيقها محمود 17 سنة طالب بالمدرسة الثانوية الزراعية، بعد شكه فى سلوكها.

وكشفت تحريات البحث الجنائى الأولية، أن المجني عليها عادت إلى المنزل في وقت متأخر وعندما سألها شقيقها عن السبب وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وطعنها فى الرقبة والبطن.

بعد نقل جثة المجنى عليها إلى مستشفى المنيا العام تحرر المحضر اللازم وباشرت اللنيابة التحقيق وجارٍ تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
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