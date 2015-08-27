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مصرع مواطنين صدمهما قطار أثناء استقلالهما دراجة نارية بسمنود

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مصرع مواطنين صدمهما قطار أثناء استقلالهما دراجة نارية بسمنود مصرع مواطنين صدمهما قطار أثناء استقلالهما دراجة نارية بسمنود
لقى مواطنان مصرعهما بعد أن صدمهما قطار المنصورة - القاهرة، أثناء عبورهما مزلقان الصعيدى فى بندر سمنود، مستقلين دراجة نارية وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى المركزى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية بالغربية، إخطارا من العقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود أفاده فيه بأن القطار القادم من المنصورة باتجاه القاهرة صدم دراجة نارية "فيسبا" يستقلها شخصان أثناء عبورهما مزلقان الصعيدى فى بندر سمنود، ولقيا مصرعهما فى الحال.
> تحرر محضر بالواقعة، ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى سمنود المركزى، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365