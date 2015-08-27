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الابن الأول أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وفرط الوزن

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الابن الأول أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وفرط الوزن الابن الأول أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وفرط الوزن
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوكلاند الأسترالية وجامعة أوبسالا السويدية أن الفتاة الأولى فى الأسرة غالباً ما تكون أكثر سمنة مقارنة بأخواتها الأخريات الأصغر سنًا، فيما لم يتوصل الباحثون إلى السبب وراء ذلك.

وتابع الباحثون أن البنت الكبرى غالبًا ما تكون بذلك معرضة لمخاطر صحية كبيرة وخاصة مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، لافتين إلى أن الحال هو نفسه بالنسبة للذكور، وكشفت النتائج السابقة أن الذكور الأكبر سنًا داخل الأسرة هم الأكثر عرضة لاضطرابات الوزن.

وشملت الدراسة تقييم أكثر من 13400 زوجًا من الأخوات البنات على مدار ثمانية عشر عامًا، وكشفت النتائج أن الأخوات الأكبر سنًا غالبًا ما يصبحن أكثر عرضة للسمنة بنسبة 40%، كما ترتفع فرص إصابتهن بفرط الوزن بنسبة 29% مقارنة بالبنات الأصغر سنًا.

وأوصى الباحثون بضرورة مراقبة العادات الغذائية للابن الأول فى الأسرة وحثه على ممارسة الرياضة لحماية من الإصابة بالسمنة أو فرط الوزن. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Epidemiology and Community Health"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365