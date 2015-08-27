إحالة اوراق 12 إرهابي بالشرقية للمفتي لتكوينهم خلية علي إتصال بداعش

قصت محكمة جنايات الزقازيق دائرة الارهاب المنعقدة في محكمة بلبيس، باحالة 12 عضو من العناصر التكفيرية كونوا خلية ارهابية الي فضيلة المفتي لابداء الشرعي لاتهامهم بالاتصال و تنفيذ مخططات لنتظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم داعش.

وكانت ووجهت لهم النيابة تهم الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها حيث تلقوا بها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها الإرهابية ضد النظام السوري، وضبط بحوزتهم منشورات للترويج للأفكار الجهادية والتكفيرية ، ووجهت إتهام لزعيم الخلية ” خالد محمد مغاورى ” بتكوين خلية عنقوديه للعمل على نشر الفكر التكفيرى والجهادى واستقطاب الشباب وتسفيرهم لسوريا لتلقى تدريبات قتاليه والعودة لمصر للقيام بأعمال إرهابية.