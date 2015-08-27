محكمة السويس العسكرية تقضي بسجن 40 إخوانيًا من 6 لـ 15 عامًا في قضية «سيارات شركة البترول»

قضت المحكمة العسكرية في السويس اليوم الخميس، حضوريًا بالسجن 6 سنوات عدد 11 متهمًا من أعضاء الجماعة الارهابية، كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لعدد 29 متهمًا اخرين غيابيًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم حرق سيارات شركة السويس لتصنيع البترول، والتي قعت في فبراير الماضي.

كان المستشار احمد عبد الحليم المحامي العام الاول لنيابات السويس قد قرر إحالة 38 متهمًا من عناصر جماعة الاخوان الارهابية في قضية حرق 8 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول، للنيابة العسكرية التي إستكملت التحقيقات وأعادت قيد القضية برقم 134 جنايات عسكرية لسنه 2015، واحالتها للمحكمة العسكرية، وتم القبض على متهمين اخرين من عناصر الجماعة الارهابية، وضمهما للقضية.

ووجهت المحكمة العسكرية لعدد 30 متهم ترتيبهم بأوراق القضية، من الأول إلى المتهم رقم 30 تهم التخريب عمدًا بممتلكات الدولة، وحيازة مواد حارقة وسريعة الاشتعال، وإلقائها على عدد 8 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول ” المعمل ” مما ادى اتلافها وإلحاق خسائر مادية بالشركة.

كما وجهت المحكمة للمتهمين من المتهم رقم 31 إلى المتهم رقم 40، تهم تحريض باقي المتهمين على ارتكاب اعمال العنف والتخريب، واتلاف ممتلكات الدولة والمال العام.