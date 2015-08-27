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محلب يطالب بتكثيف الدعاية لجذب السياح في إجازة العيد

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محلب يطالب بتكثيف الدعاية لجذب السياح في إجازة العيد محلب يطالب بتكثيف الدعاية لجذب السياح في إجازة العيد

رئيس الوزراء – المهندس إبراهيم محلب

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً مع وزيري الطيران والسياحة، لمناقشة الإستعدادات الخاصة بتشجيع السياحة، خاصة العربية، في إجازات عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الدعاية والبرامج السياحية الخاصة في الفترة القادمة، لجذب السياحة في إجازات العيد، خاصة السياح من الدول العربية، مشيراً إلى أنه من الممكن استغلال موسم الحج لتنشيط السياحة، عن طريق تقديم مميزات وأسعار خاصة للمواطنين السعوديين على الطائرات التي تنقل الحجاج المصريين إلى ، وتعود تقريباً بلا ركاب .. وفي الوقت نفسه عودتهم بعد قضاء إجازتهم، أيام عودة الحجاج إلى بعد العيد.

من جانبه أكد وزير الطيران أنه سيتم وضع مميزات خاصة في هذه الفترة بالتنسيق مع وزير السياحة، سواء عن طريق تقديم تخفيضات كبيرة على رحلات الطيران في فترة وموسم الحج، لجذب السياح السعوديين، مشيراً إلى أن مصر للطيران ستوفر امكاناتها المختلفة لنجاح هذه التجربة.

وعرض وزير السياحة نماذج الحملة الدعائية التي تنظمها الوزارة حاليا “مصر قريبة” في الدول العربية، والتي بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً الى أن الحملة تشمل الدعاية والإعلان في القنوات التليفزيونية، والصحف والمجلات العربية، وكذا في شوارع وميادين هذه الدول، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

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أونا

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