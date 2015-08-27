وزيرالاتصالات ببورسعيد يفتتح مكتب بريد تكريما لشهيد الجيش ببورسعيد

قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد نجم، بزيارٍة لمحافظة بورسعيد، وبرفقة محافظ بورسعيد اللواء مجدي نصر الدين، قام بافتتاح مكتب بريد بمدينة بورفؤاد باسم الشهيد العميد السيد فوزي مصيلحي، وقام الوزير بإهداء والدة الشهيد درع الوزارة ودرع البريد كما قام بمنح أولاد الشهيد أحمد وشقيقتاه بسملة ونور دفاتر توفير بحضور والدتهم.

كما قام وزير الاتصالات، بالترجل سيرًا على رصيف الممشى السياحي المطل مباشرًة على ممر المجرى الملاحي لقناة السويس والتقط الدكتور صورًا تذكارية خلال استقلالة معدية مدينة بورفؤاد.

وقال الوزير، إنة في انتظارالانتهاء من المخطط العام للاستشاري للقيام بعمل تغطية متكاملة لمشروع محور تنمية قناة السويس لتوفير الخدمات البريدية وكافة وسائل الاتصال. كما أشار إلى أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسن ورفع مستوى بحلول عام 2016، موضحًا أن أسعار خدمة الإنترنت سيجري تخفيضها من 60 إلى 40 في المائة.

كما تضمن البرنامج، افتتاح مكتب بريد عمر بن الخطاب بحي الزهور، وتفقد الوزير سنترال بورسعيد الرئيسي بوسط مدينة بورسعيد وافتتح مكتب خدمة العملاء النموذجي المطور بحي الشرق.