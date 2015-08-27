الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لروسيا استغرقت ثلاثة أيام

قدم إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ قادمًا من موسكو بعد زيارٍة رسميٍة لروسيا استغرقت 3 أيام، وإلتقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تضمنت الزيارة بحث سبل دعم التعاون المشترك، لا سيما على الصعيد الاقتصادي وفي مجالات الطاقة والتجارة وكذا جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وكذلك المشكلة السورية.

والتقى الرئيس السيسي بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال الزيارة التي تزامنت مع زيارتيهما إلى موسكو، كما التقى عددًا كبيرًا من المسئولين الروس.