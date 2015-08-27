أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لروسيا استغرقت ثلاثة أيام

Google+ Print
الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لروسيا استغرقت ثلاثة أيام الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لروسيا استغرقت ثلاثة أيام

الرئيس عبد الفتاح

قدم إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ قادمًا من موسكو بعد زيارٍة رسميٍة لروسيا استغرقت 3 أيام، وإلتقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تضمنت الزيارة بحث سبل دعم التعاون المشترك، لا سيما على الصعيد الاقتصادي وفي مجالات الطاقة والتجارة وكذا جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وكذلك المشكلة السورية.

والتقى الرئيس السيسي بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال الزيارة التي تزامنت مع زيارتيهما إلى موسكو، كما التقى عددًا كبيرًا من المسئولين الروس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قلق في إسرائيل بسبب السيسي

قلق في إسرائيل بسبب السيسي

فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟

فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟

كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز''

كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز''

السيسي يغادر أمريكا

السيسي يغادر أمريكا