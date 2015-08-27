ضبط 34 قياديًا إخواني من بينهم 7 أعضاء باللجان النوعية

تواصل الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى الجمهورية.

وأسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 34 من القيادات الوسطى الإخوانية والعناصر المحرضة على العنف.

وفى سياق متصل, أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 7 من أعضاء تلك اللجان بمحافظتي الإسكندرية والشرقية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.

أ ش أ