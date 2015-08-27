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مبادرة “صيف أولادنا” تعرض مسرحية «غيبوبة» على مسرح قصر ثقافة أسوان بالمجان

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مبادرة “صيف أولادنا” تعرض مسرحية «غيبوبة» على مسرح قصر ثقافة أسوان بالمجان مبادرة “صيف أولادنا” تعرض مسرحية «غيبوبة» على مسرح قصر ثقافة أسوان بالمجان

غيبوبة

ضمن مبادرة ” صيف أولادنا ” التي تنفذها وزارة الثقافة خلال الموسم الصيفي تستضيف محافظة أسوان مسرحية ” غيبوبة ” على خشبة مسرح قصر ثقافة أسوان خلال يومي 2 و 3 سبتمبر الجاري مجاناً وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة ومحافظ أسوان مصطفي يسري.

أشار محمد إدريس مدير عام ثقافة أسوان، إن استضافة المسرحية تأتي ضمن توجيهات محافظ أسوان لنشر الوعي الثقافي والفكري والفني داخل القرى المختلفة ومدن ومراكز المحافظة على الوجه بهدف النهوض بالأنشطة الثقافية والفنية بمختلف الإدارات التابعة للثقافة من أجل خلق متنفس ترفيهي لأهالي المحافظة من خلال الفقرات المختلفة التي تقدمها فرق الفنون الشعبية والمسرحية ، وخاصة باعتبار إن الفن يعتبر رسالة سامية
> تهدف في مضمونها إلى الارتقاء بالسلوكيات الايجابية التي تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، لافتاً إلى إن المسرحية بطولة الفنان أحمد بدير وبمشاركة كوكبة من النجوم المسرحية اللامعة وإخراج شادي سرور.

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