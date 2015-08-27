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10 أحذية رجالية تناسب الإطلالة الرسمية بالثوب الخليجي

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10 أحذية رجالية تناسب الإطلالة الرسمية بالثوب الخليجي 10 أحذية رجالية تناسب الإطلالة الرسمية بالثوب الخليجي

الخميس 27-08-2015 05:26

يختلف ذوق الرجل الخليجي في اختياراته للأحذية والإكسسوارات الجلدية غالبًا، إذ تنحصر اختياراته بما يتناسب مع الثوب الخليجي بلونه الأبيض للصيف أو ألوانه المختلفة للإطلالات الشتوية . وقد جمعنا لك في هذه الصفحة 10 أحذية رجالية أنيقة مناسبة للثوب الخليجي والإطلالات الرسمية .
يميل معظم الرجال لاختيار الأحذية الجلدية، وقد ضمّت خيارتنا مجموعةً أنيقةً من الأحذية الجلدية الجميلة المتنوعة بين التصاميم المختلفة كأحذية Santoni والأحذية الكلاسيكية البسيطة كحذاء John Lobb ولأننا نأخذ بعين الاعتبار اختلاف ألوان الثياب الخليجية قدمنا ألوانًا مختلفةً ومتنوعةً بدرجات البني والرمادي والأسود لتناسب إطلالاتك الرسمية .
تناسب الأحذية الرجالية الجلدية إطلالاتك الرسمية في جميع فصول السنة وهذا ما يجعلها الخيار الأول لكل من يبحث عن الحذاء المناسب، ولكن إن أردت اختيار حذاء جميل مناسب لإطلالتك تبعًا لفصول السنة فننصحك باختيار الصنادل المفتوحة في فصل الصيف والأحذية المخملية الأنيقة في الخريف والشتاء .
ابتعد عن التصاميم العصرية الرياضية في إطلالاتك الرسمية فلن تكون متناسقةً وبالتالي لن يستطيع من حولك التعامل معك بجدية خلال العمل . لذلك عليك أن تعرف أهمية إطلالتك الرسمية في اجتماعات العمل وتولي لها اهتمامًا خاصًا لتساعدك في شق طريق النجاح .
شاهد في الصور أعلاه اختياراتنا للأحذية الرجالية وشاركنا برأيك.

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سيدتي