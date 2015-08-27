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هل تعجبك ازياء غادة عبد الرازق نجمة مسلسل الكابوس

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هل تعجبك ازياء غادة عبد الرازق نجمة مسلسل الكابوس هل تعجبك ازياء غادة عبد الرازق نجمة مسلسل الكابوس

الخميس 27-08-2015 12:05

تتمتع كل نجمة بستايل خاص بها، وفي عالمنا العربي قليلات هنّ النجمات اللواتي يعتمدن ازياء متجدّدة وستايلات جريئة، ومن بينهنّ الممثلة المصرية غادة عبد الرازق بطلة مسلسل الكابوس .
عرفت غادة عبد الرازق باختياراتها الجريئة التي قد تتعارض في نظر البعض مع عمرها، ففي عمر الخامسة والأربعين تختار غادة إطلالات يومية مرحة حتى أنها ارتدت كنزةً تحمل صورة بطوطة وفي إطلالة أخرى في إحدى جلسات التصوير ظهرت غادة بإطلالة ملونة بفستان كبير بتصميم يشبه فساتين أميرات ديزني .
ولكن عندما نلقي نظرةً عامةً على إطلالات غادة عبد الرازق بطلة مسلسل الكابوس نجد أنها إحدى أنيقات العالم العربي، ففي إحدى إطلالاتها في اللقاءات التلفزيونية اختارت غادة بدلة جمبسوت أنيقة باللون الأبيض فبدت متألقةً، وفي جلسات التصوير تألقت بأجمل الإطلالات، منها فستانها الأحمر البراق واللوك الشبابي ذو الألوان الجذابة، بالإضافة لإطلالة كلاسيكية تزينها النقط والخطوط باللونين الأبيض والأسود .
احترنا في تصنيف إطلالات غادة عبد الرازق فقد وجدنا بعضها غاية في الأناقة والجمال، وكان البعض الآخر شبابيًّا وغير مناسب لعمرها. فما رأيك أنت؟، شاهدي الصور وشاركينا برأيك .

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سيدتي