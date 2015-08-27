5 قطع أساسية في ازياء الفتاة الجامعية

الرياض - خلود أحمد

افتتحت المدارس والجامعات أبوابها هذا الأسبوع لاستقبال الطلاب والطالبات، وفي هذه الزاوية قررنا أن نقدم يد المساعدة للطالبات الجامعيات المستجدات ونحصر لهنّ احتياجاتهنّ الأساسية من موديلات ملابس واكسسوارات للدوام الجامعي، شاهدي مقترحاتنا، وأضيفي إليها ما يهمك على حساب "سيدتي" أزياء على تويتر @sayidatyazya.

التنورة السوداء

تحصر بعض الجامعات السعودية إطلالات الطالبات على التنانير الطويلة، وبالتالي التنورة السوداء الطويلة هي خيارك الأول لإطلالات الجامعة، حيث تتناسب مع جميع القمصان في خزانتك، كما يمكنك اختيار التنانير الرمادية أو الدينم حيث ستعطيك إطلالةً بسيطةً بدون أن تخالفي قوانين الجامعة.

القميص الأبيض

القميص الأبيض هو القطعة الأهم في إطلالة كل سيدة سواءً للجامعة أو للإطلالات اليومية، يمكنك إضافة إكسسوارات معينة لتغيري من إطلالتك بالقميص الأبيض كل مرة .

الحقيبة المناسبة

حقيبة الظهر هي الأنسب لإطلالة الفتاة الجامعية إن أردت ما يكفي لحمل جهازك المحمول مع كتب الجامعة، أو بإمكانك اختيار إحدى حقائب الكتف المناسبة لاحتياجاتك .

الحذاء المريح

قد يكون الحذاء المريح أهم ما يمكن أن تقتنيه الفتاة الجامعية، فالتنقل بين مباني الجامعة ليس بالأمر السهل فاستعدي له. ننصحك باختيار الأحذية الرياضية المناسبة لإطلالتك وإن أردت ما يزيدك طولاً اختاري تصميمًا يحتوي على بلاتفوم مسطح .

النظارة الشمسية

النظارة الشمسية مهمة لإطلالاتك النهارية بالعموم لحماية عينيك، وإضفاء لمسة عصرية لإطلالتك، احرصي على اختيار نظارة بتصميم مناسب لشكل وجهك .