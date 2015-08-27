كوتش تكشف عن مفهوم ابتكاراتها الجديدة في مركز المملكة بالرياض

"كوتش" Coach بيت التصميم النيويوركي الرائد في الإكسسوارات العصرية الفخمة والمجموعات الأنيقة المؤثرة على أسلوب الحياة ، تتوق بشوق للكشف عن مفهوم ابتكارات الشركة للجيل القادم في مركز المملكة بالرياض - إحدى العلامات الفارقة بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا المعرض، القائم على المفهوم الجديد للفخامة العصرية، كأول معرض من نوعه يتم افتتاحه في منطقة الشرق الأوسط. وقد قام بتصميم المعرض الجديد مدير الإبداع التنفيذي لدى "كوتش" Coach "ستيوارت فيفيرس"، بالتعاون مع الشركة العالمية المشهورة بالإبداع "ستوديو سوفيلد".

تبلغ مساحة معرض "كوتش" Coach الجديد في مركز المملكة بالرياض 295 متر مربع. ويتكون أسفل المدخل من بلوك زجاجي مضاء وتعلوه لوحة باسم وشعار العلامة التجارية مضاءة بطريقة متجانسة وجذابة، بالإضافة إلى ممرات من الطوب المُطعّم بالحديد وأرضيات من خشب الصنوبر المعالج. أما لوحة الألوان، فهي محايدة لتعكس فخامة المكان وأناقة الابتكارات المعروضة.

أما خزائن العرض، فقد صُنعت من الرماد الطبيعي والداكن والفولاذ الأسود والبرونز الأنتيكي وخشب الماهوجني، وهي تحتضن جدران مليئة بالحقائب تزينها أعمال فنية على أنظمة عرض متحركة عامودياً. ويتخلل المعرض بعض قطع الأثاث التي يعود تصميمها إلى منتصف القرن الماضي، وهي تتناغم مع خطوط الديكور الأنيقة والألوان المحايدة.