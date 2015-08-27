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الانتهاء من تجميل كورنيش شبين الكوم بالمنوفية الشهر المقبل

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الانتهاء من تجميل كورنيش شبين الكوم بالمنوفية الشهر المقبل الانتهاء من تجميل كورنيش شبين الكوم بالمنوفية الشهر المقبل
عقد اليوم الخميس سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعًا بحضور رئيس حى غرب ومندوب الشركة المنفذة لمشروع تطوير ميدان عمر أفندى والمنطقة المقابلة لكوبرى الشهيد أسامة علام (كوبرى مبارك سابقًا).

حيث أصدر اللواء أسامة فرج قرارًا بإزالة الحديقة المقابلة لكوبرى عمر أفندى بشبين الكوم وتطوير الميدان للحفاظ على السيولة المرورية وتجميل المنطقة.

كما قرر تطوير المنطقة المقابلة لكوبرى الشهيد أسامة علام بعد الانتهاء من أعمال العداية بالمنطقة على أن تنتهى أعمال تطوير كورنيش شبين والميادين فى 25 سبتمبر المقبل لتحويل المنطقة إلى ممشى ومتنزه لأبناء المنوفية وذلك بعد تصديق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على هذه القرارات.

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